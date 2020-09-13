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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

«قوت المصريين».. كيف تؤثر مخالفات البناء على الأمن الغذائي؟

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:21 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
سالي رطب
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آلاف الأفدنة تم تدميرها على مدار سنوات من الفساد من أصحاب هذه الأراضي والمحليات التي سمحت لهم بالبناء ووفرت لهم الخدمات، ولكن الأزمة لم تعد فقط قضية فساد فتقليص مساحة الأراضي المنزرعة بسبب الزحف العمراني أصبح يهدد الأمن الغذائي المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن استمرار نزيف الأراضى الزراعية يهدد بالوصول لمشكلة حقيقة في توفير الغذاء لـ100 مليون مواطن فى المستقبل.

«الدستور» في السطور التالية أوضحت ما هو الأمن الغذائي وتواصلت مع بعض الخبراء لتوضيح كيفية تأثير البناء العشوائي على توافر الغذاء.

• زراعة البرلمان: إجبار المخالفين على استصلاح أراضي جديدة بالصحراء لمنع تكرار التعدي

رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، قال إن البناء العشوائي التهم أراضي زراعية كانت تنتج عشرات من المحاصيل الزراعية سنويًا فالطبع أثر الزحف العمراني على الأراضي الزراعية على كمية المحاصيل المنتجة سنويًا مما سيؤثر مستقبلًا وإذا استمر هذا الزحف دون وجود حلول على أمن مصر الغذائي.

وأوضح أنه لابد من وضع حلول لمنع الزحف العمراني حتى يكون أمام الفلاح بديل للبناء على أرضه أو بيعها وابتعاده عن الزراعة، موضحًا أن أبرز هذه الحلول هي سرعة عمل الأحوزة العمرانية لمنع التعدي في المستقبل لأن العزب والنجوع ليس لها حيز عمراني، بالإضافة إلى بعض القرى مما يجعل البناء هناك عشوائي ويؤثر على مستقبل مصر.

وتابع أغلب محافظات مصر لها ظهير صحراوي فمن الأفضل أن نبني لصغار الفلاحين قرى ريفية نموذجية يسكن بها وتتوافر بها جميع الخدمات كما يحدث بالكثير من الدول المتقدمة حيث تكون منازل الفلاحين بجوار أراضيهم.

واستطرد أن سوء أحوال الفلاحين كان من ضمن أسباب تخليه عن أرضه والبناء عليها أو بيعها، لذا إذا طبقنا الدستور وخاصة المادة 29 من الدستور التي تنص على تسعير المحاصيل قبل زراعتها لتوفير هامش ربح جيد للفلاحين، فستعود الأراضي الزراعية لتكون ذات قيمة لصاحبها وسيدافع عنها لأنها ستوفر له قوته وقت عائلته.

تمراز رأى أن الحكومة من الممكن أن تحصل على حقها من البناء المخالف على الأراضي بإجبار المخالفين على استصلاح أراضي جديدة في الصحراء بديلا عن الأراضي التي دمروها، موضحًا أن الأراضي الزراعية التي تم البناء عليها لن تعود للزراعة مرة ثانية لذا لابد أن يعوضوا الدولة عن الأراضي التي دمروها.


• ماهو الأمن الغذائي وكيف نحافظ عليه؟

يعد الأمن الغذائي من قضايا الأمن القومي وتعمل الدولة على تحقيق أمنها الغذائي قدر المستطاع من خلال إنتاجها المحلي، نظرًا لما يعتري المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية، تتجه الدولة بسياستها الزراعية لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية من المصادر المحلية والتي من أهمها القمح والسكر والزيوت.

ويقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإنتاج بعض المؤشرات والإحصاءات عن الإنتاج الزراعي ونشاط استصلاح الأراضي والمساحات المنزرعة وكذا الميكنة الزراعية والموارد المائية.

وبلغ حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ 2011 وحتى الآن بلغ 90 ألف فدان حسب تصريحات رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن التعدي على هذا الحجم من الأراضي الزراعية يؤدي إلى فقدان الدولة لأحد مصادر الغذاء، وأن تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الصحراء تتراوح من 150 إلى 200 ألف جنيه، وفي هذه الحالة تحتاج الدولة لـ 19 مليار جنيه لتعويض الـ90 ألف فدان التي تم البناء عليها.

• مهندس زراعي: الفلاحون تحولوا من منتجين للطعام إلى مستهلكين

ناصف عبد الله مهندس زراعي، قال إن سكان القرى شاهدون على عملية التحول الكبيرة التي حدثت في تكوين هذه القرى التي سيطرت فيها كتل البناء على الأراضي الزراعية، موضحًا "بعض قرى النيل أثناء زيارتها لا تجد داخلها قطعة أرض واحدة بل أصبحت مباني متجاورة بشكل سيئ".

وتابع قديما كان سكان الريف منتجين ينتجون محاصيلهم من أراضيهم الزراعية ويخبزون عيشهم ويربون دواجنهم وحيواناتهن، ولا يحتاجون إلى مصادر جديدة ليحصلوا على احتياجاتهم منها، ولكن الآن أصبحت أفران الخبز تملأ القرى ويشترون دواجنهم من محلات الدواجن فتحولوا من منتجين إلى مستهلكين.

وأكد أن كل هذه المظاهر مع الوقت ستتحول إلى كارثة تؤثر على الأمن الغذائي في مصر مستقبلًا.

وفي تقرير للإدارة المركزية لحماية الأراضي، ذكر إن عدد التعديات على الأراضي الزراعية بلغ حوالي مليون و990 ألف حالة تعد فى الفترة من 25 يناير 2011 وهى موجودة على مساحة 53 ألف فدان ومعظم التعديات كانت منذ 25 يناير 2011 حين استغل البعض حالة الانفلات الأمنى وقتها فى التعدى على الرقعة الزراعية وهناك 3 أنواع للتعديات منها البسيطة وهى عبارة عن تعديات بتشوين مواد بناء وحفر أساسات وبناء الأسوار على سطح الأرض والثانية حالات تعديات متوسطة عبارة عن تعديات بسيطة تم تطويرها بإقامة قواعد وأعمدة خرسانية وأسوار عليها، والثالثة حالات للتعديات جسيمة، وهى عبارة عن تعديات متوسط تم تطويرها وأصبحت مبانى مكتملة بعدة طوابق.

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