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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شكرى عن التصريحات التركية بشأن الحوار مع مصر: نرصد الأفعال لا الأحاديث

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:27 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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علَّق سامح شكري، وزير الخارجية، على التصريحات التركية التي تشير إلى الاستعداد للحوار مع مصر، مؤكدًا: «إننا نرصد الأفعال فقط لا الأحاديث، إذا لم يكن هذا الحديث متسقا مع الأفعال فليس له وقع أو أهمية».

ولفت «شكري» إلى أن سياسات تركيا كلها تنبئ بسياسات مزعزعة لا تقود إلى حوار أو بدء صفحة جديدة، والأمر يتعلق بالأفعال وسياسات تتسق مع قواعد العلاقات الدولية.

وأشار، في هذا الصدد، إلى تواجد تركيا العسكري على الأراضي الليبية والسورية، فضلًا عن التوترات في شرق المتوسط.

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