إصابات كورونا في إيران تتجاوز 400 ألف حالة

أعلنت إيران، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى 402029 بعد تسجيل 2089 حالة جديدة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري، إن عدد الوفيات وصل إلى 23157 بعد تسجيل 128 وفاة جديدة.وسجلت إيران أكثر من 2000 حالة إصابة يومية لليوم السابع على التوالي، وشهد حصيلة الإصابات المعلنة اليوم تراجعا طفيفا مقابل 2139 حالة أمس السبت.وفي نفس الحين، شهدت الوفيات اليومية ارتفاعا ملموسا مقارنة مع 116 حالة أمس.وذكرت المتحدثة أن عدد المتعافين وصل حتى الآن إلى 346242، وهناك 3791 مريضا في حالة صحية حرجة.وتعد إيران أكثر دولة تضررا على مستوى الإصابات والوفيات في منطقة الشرق الأوسط.وأعلنت إيران تسجيل أول حالة إصابة بـ(كوفيد-19) في 19 فبراير الماضي.