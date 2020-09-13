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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«شكرى»: مصر تعزز كل الجهود لحل الأزمة الليبية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 02:26 م
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر تعزز كل الجهود للتوصل إلى حل ليبي - ليبي، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مضنية لحل الأزمة الليبية.

وشدد "شكري" اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأرمني زوهراب مناتساكانيان، على أن مصر تهتم بإبعاد الأطراف الليبية عن المسار العسكري والانخراط في محاورات تتسق مع مقررات الشرعية الدولية والحفاظ على المقدرات من أي استغلال، والبعد عن الاعتماد على أطراف خارجية من شأنها زيادة معاناة الشعب الليبي.

ولفت "شكري" إلى أن مصر تهدف لتثبيت وقف إطلاق النار وعدم تفاقم الوضع العسكري، والارتكان إلى الحل الليبي- الليبي والحوارات الأممية في جنيف سياسيا وعسكريا، لافتًا إلى أن هناك أرضية كافية تتطلب إرادة للوصول لهذا التوافق.

وأضاف أن هناك تدخلات خارجية تسعى لترسيخ وضعها في ليبيا لا تخدم مصلحة الشعب الليبي، كما أن هناك من يجلب المقاتلين الأجانب الذي من شأنه بث فكر تطرفي هدام يستهدم الأبرياء وهو ما يزيد الموقف تعقيدا.

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