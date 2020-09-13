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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القباج» تسلم دفعة جديدة من متعافي الإدمان قروضا لإنشاء مشروعات

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:16 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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فى إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجاني والدمج المجتمعى للمتعافين، سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات بقيمة 160 ألف جنيه لدعم مشروعاتهم الصغيرة، لتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم مثل مشروع مشغل لإنتاج المفروشات بمحافظة المنيا، ومحل كاميرات مراقبة وانظمة أمنية وشبكات بالقاهرة بعد تعافيهم من الإدمان من خلال الخط الساخن “16023” لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وأكدت القباج أن ذلك يأتي فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع لافتة إلى أن قيمة إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعى بلغت ما يقرب من 3 ملايين و460 ألف جنيه حتى الآن.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة أول برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطى المخدرات ضمن مشروع "مودة" التى تنفذه الوزارة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة.

حضر اللقاء عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى والمشرف على مشروع "مودة "وتضمن البرنامج التدريبي العديد من الجلسات من خلال المتخصصين، حول الجوانب الشرعية والأبعاد النفسية والاجتماعية، كذلك الجوانب الصحية فى العلاقات الأسرية.

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