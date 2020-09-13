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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق اجتماع رؤساء 12 حزبا لتشكيل «قائمة وطنية» لخوض انتخابات النواب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:15 م
اجتماع رؤساء أحزاب
اجتماع رؤساء أحزاب التحالف الوطني
أشرف لاشين
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انطلق منذ قليل اجتماع رؤساء أحزاب "التحالف الوطني" لتشكيل القائمة الوطنية "من أجل مصر"، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.

وضم التحالف عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة، وهم "مستقبل وطن، الوفد، حماة الوطن، مصر الحديثة، المصري الديمقراطي، الشعب الجمهوري، التجمع، إرادة جيل، الحرية المصري، العدل، المؤتمر، الإصلاح والتنمية"، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب.

ومن أبرز الحضور في هذا الاجتماع اللواء محمد علي بلال، رئيس حزب حماة وطن، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وفريد زهران، رئيس حزب المصري الدميقراطي، وحسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

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