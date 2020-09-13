رئيس سفاجا: بدء تنفيذ توحيد طلاء وجهات شركات ومؤسسات المدينة

تابعت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأحد، تنفيذ شركة مصر للألومنيوم بسفاجا مبادرة طلاء الوجهات للمؤسسات الحكومية والشركات على الشوارع الرئيسية.أوضحت رئيس المدينة، في بيان لها، أن الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية تواصلت مع جميع المؤسسات والجهات الحكومية على الشوارع الرئيسية لتوحيد لون الواجهات بين 20 ٪لون بني و80٪ لون بيج.وأضافت المغربي، أن شركة مصر للألومنيوم أولى الشركات التي استجابت للمبادرة في المدينة بطلاء واجهات المبانى التابعة لها.وشددت رئيس المدينة، على التعامل مع جميع الجهات والمباني الحكومية كمرحلة أولى لتطبيق المبادرة ودهان جميع المبانى التابعة لكل مؤسسة او شركة التى لم تقم بطلاء واجهاتها، بحيث يتم الانتهاء من طلاء الواجهات الأربع لها فى مهلة محددة، أو اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.