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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محاكمة مسن بالمعاش هتك عرض طفلة بالإسكندرية 20 سبتمبر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:14 م
محكمة
محكمة
مصطفى فتحي
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حددت محكمة جنايات الإسكندرية، جلسة 20 سبتمبر الجاري لمحاكمة مسن بالمعاش، لاتهامه بهتك عرض طفلة أثناء لهوها بالشارع.

ترجع أحداث القضية رقم 4213 لسنة 2020 جنايات برج العرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بورود بلاغ من والدة طفلة بقيام جارهم بالمعاش بالتعرض لنجلتها وكشف عورتها لهتك عرضها بمحل سكنه بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، أثناء لهو المجني عليها س.ج.خ، 12 سنة، مع الصبية أمام محل سكنها فقام المتهم م.ن.ب، 61 سنة، بالمعاش، بالمناداة عليها ونزع ملابسها كاملة من الأسفل وإظهار عورته للمجني عليها عدة مرات وفي إحدى المرات حاول استدراجها ومناداتها إلى الدخول في شقته إلا أن الطفلة قامت بتصويره وهو يقف ينادي عليها بدون ملابس وأبلغت والدتها التي قررت تحرير محضر للمتهم وبعرض الواقعة على النيابة إحالتها إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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