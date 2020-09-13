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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرلمان الكويتي يعلن إصابة نائبين بكورونا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:07 م
مرزوق الغانم
مرزوق الغانم
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم إصابة نائبين بالمجلس بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الغانم - في تصريح صحفي اليوم الأحد - "وصلني كتاب رسمي من وزير الصحة يوصي بإلغاء جلسة الثلاثاء المقبل، بعد إصابة نائبين بفيروس كورونا، وضرورة التأكد من عدم وجود مصابين آخرين".

وأضاف رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن هيئة المكتب الخاصة بالمجلس ستجتمع غدًا الاثنين؛ لاتخاذ قرار الغاء جلسة الثلاثاء بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمة الكويتي كان سيناقش في جلسته يوم الثلاثاء المقبل، الاستجواب المقدم من كل من النائب الدكتور عبد الكريم الكندري، والنائب الحميدي السبيعي، إلى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

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