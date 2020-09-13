«العربية للعلوم» و«الإسكندرية» تمنحان دبلوم «العربية» لغير الناطقين بها

وقعت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ومعهد الدراسات اللغوية والترجمة بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، اتفاقية لمنح دبلوم في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك باعتماد من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الأكاديمية العربية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، اليوم الأحد، مع رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين الجانبين، فضلا عن تكريم الدكتور عصام الكردي بمناسبة انتهاء فترة تعيينه كرئيس لجامعة الإسكندرية.كما اتفق الجانبان على تجديد اتفاقية منح درجات علمية مشتركة في اللغويات التطبيقية (دبلوم- ماجيستير- دكتوراه) معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والتي كانت بدايتها في عام 2013، وتجدد كل 3 سنوات.من جانبه، أشاد الدكتور إسماعيل عبد الغفار بالمجهودات التي قدمها الدكتور عصام الكردي لجامعة الإسكندرية خلال فترة ولايته، التي شهدت توهجا وازدهارا للجامعة على مختلف الأصعدة عليما وثقافيا وفي مجال خدمة المجتمع، مؤكدا أن مجهودات رئيس جامعة الإسكندرية تجلت بوضوح في تقدم الجامعة بخطوات ناجحة في مجال الجودة والاعتماد، وتحسين ترتيبها على المستويين المحلي والدولي، إلى جانب انفتاح الجامعة وتميزها في علاقاتها مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية.من ناحيته، تقدم الدكتور الكردي بالشكر لرئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار، وتبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.