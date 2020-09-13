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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

خالد الصاوي: فيلم «30 مارس» مفاجأة للجمهور

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:05 م
الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
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أكد الفنان خالد الصاوي أن فيلم "30 مارس" تجمعت فيه كل عوامل النجاح، مشيرا إلى أن قصة الفيلم رائعة ومميزة وأحداثه ستكون مفاجأة للجمهور.

وعبر الصاوي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن سعادته بالتواجد في الفيلم الذي ينتمي إلى نوعية السايكو دراما، مشيرا إلى أنه تحمس لتجربة الفيلم لأنها مميزة يقدم فيها دور مختلف عما قدمه من قبل.

وأشار إلى أن إلى أنه يجسد دور طبيب نفسى خلال الفيلم ويقوم بمساعدة أحمد الفيشاوى الذي يجسد دور مريض نفسي يقع فى العديد من المشاكل بسبب تورطه فى قضية منذ بداية الأحداث.

وأوضح أنه يختار أعماله بعناية ويحرص على التجديد والتنوع، مشيرا إلى أنه يحب أن يعيد حساباته ويفكر في خطواته، وأكثر ما يجذبه للمشاركة في أي عمل فني هو قصة العمل.

ويعرض الفيلم حصريا على إحدى المنصات الالكترونية خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء تصوير العمل الذي تجرى إحداثه في إطار من التشويق الغموض حول شخص يدعى "فرج" وهو سائق يتورط من خلال مهنته في مواقف تقلب حياته، وتتصاعد الأحداث حتى يكتشف أنه مريض نفسي ويتخيل أشياء غير حقيقية.

ويشارك في بطولة الفيلم دينا الشربيني، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح وتأليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.

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