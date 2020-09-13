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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 4643 مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 01:04 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
مريم جبل و عمرو المزيدي
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4643 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 1657 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 219 مخالفة السير بدون تراخيص، 13 دراجة نارية مخالفة، 28 مخالفة موقف عشوائى، و51 مخالفة شروط الترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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