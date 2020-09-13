ضبط 2149 سائقًا لعدم ارتداء الكمامات

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2149 سائقا للنقل الجماعى لعدم ارتداء الكمامة الواقية، وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.