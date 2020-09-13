«لصوص لكن جبناء».. حادث قطار يكشف محاولة سرقة فاشلة بالغربية

نجحت اجهزة الأمن في كشف ملابسات واقعة سقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على خط السكة الحديد بالغربية، واصطدامها بالقطار وتحديد وضبط 3 أشخاص لإرتكابهم الواقعة بقصد السرقة.تبلغ لمركز شرطة طنطا بالغربية بسقوط لافتة إعلانية مُثبتة على عامود على شريط السكة الحديد بدائرة المركز واصطدام أحد القطارات بها دون حدوث إصابات أو تلفيات، ووجود آثار لقطع حديث بالعامود الحامل للافتة والعثور بمحل الواقعة على (اسطوانتي أكسجين، غاز).وتوصلت تحريات فرق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (تاجر خردة "له معلومات جنائية"، عاملان، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة، وقرروا بقيامهم بقطع اللافتة باستخدام الاسطوانتين المعثور عليهما بمكان الواقعة، وعقب ذلك قام المتهم الأول بالاصطدام باللافتة باستخدام سيارة نصف نقل "ملكه" ولدى سقوطها على شريط السكة الحديد فروا هاربين، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.