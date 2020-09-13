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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 11 ألف طن سلع غذائية فاسدة.. ضبط 1233 قضية تموينية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:58 م
سلع غذائية فاسدة
سلع غذائية فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1233 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط 15،250 طن سكر تموينى مدعم "معبأة داخل عبوات" بها نقص فى الأوزان بمقدار 2 كيلو جرام فى الباكته زنة 20 كيلو جرام – 7،550 طن "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل شكائر قدرت قيمتها بـ 196095 جنيها، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة واستيلائه على كميات من السكر المدعم الناتجة عن فروق الأوزان، وكذا مخالفة شروط التراخيص لنقله مقر المصنع إلى مقر آخر دون إخطار الجهات الرقابية.

ونجحت الجهود في ضبط 4،370 طن سلع غذائية لحوم – مفروم لحوم – دهون حيوانية" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، بحوزة المدير المسؤول عن مفرمة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المطرية بمحافظة الإسكندرية.

وتمكنت الجهود من ضبط 6،750 طن سلع غذائية "زيت طعام – فول – طحينة" بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الجهود عن ضبط 35،200 عبوة "مياه معدنية" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية.

وأثمرت الجهود عن ضبط 629،500 كمامة غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة "منتج نهائى" – 90000 متر أقمشة – 2000 قطعة "دعامة بلاستيكية" بدون بيانات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات "مستلزمات إنتاج"، بحوزة المشرف على مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، وضبط 22،500 قرص أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض "مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق، بحوزة القائم على إدارة إحدى المجموعات البريدية على تطبيق "واتس آب" يتم استغلالها فى التسويق للأدوية دون الحصول على التصاريح اللازمة حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادى بمحافظة القاهرة.

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