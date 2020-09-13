إصابات كورونا في الإمارات تقترب من 80 ألف حالة

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من جنسيات مختلفة ليصل إجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و489 حالة، مشيرة إلى أن جميع الإصابات الجديدة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه لم يتم تسجيل أية حالات وفاة جديدة، مشيرة إلى أن 468 حالة تماثلت للشفاء، ليصل عدد المتعافين إلى 69 ألفا و451 حالة.