خطوات التقديم بألسن عين شمس للطلاب الجدد 220-2021

تواصل كلية الألسن بجامعة عين شمس، استقبال طلاب الدفعة الجديدة للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١، للأسبوع الثاني على التوالي، لتقديم أوراقهم وملئ ورقة الرغبات واتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور سلوى رشاد عميد الكلية، وإشراف الدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.وشهدت الكلية إجراءات احترازية مكثفة، مع إنتشار للسادة موظفي إدارات الأمن والدفاع المدنى، كذلك تواجد السادة موظفي إدارة شؤون الطلاب بمواقع عملهم، لتسهيل عملية استقبال الطلاب الجدد وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم لمساعدتهم في الإنتهاء من تقديم الأوراق المطلوبة، وتستمر عملية تقديم الأوراق من اليوم ولمدة اسبوع ماعدا الجمعة والسبت من الساعة التاسعة حتى الثانية ظهرا، كما قامت إدارة الكلية بتخصيص قاعة لانتظار الطلاب به وملئ أوراقهم وفق قواعد التباعد الإجتماعي والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب ومرافقيهم.وأعلنت عميد الكلية، أنه يجب على الطلاب الذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للالتحاق بالكلية التوجه إلى الكلية لإتمام إجراءات قبولهم بالكلية وتقديم أوراقهم ورغبات التنسيق الداخلى لأقسام الكلية وشددت على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.وعن خطوات التقديم أشارت إلى أنه يجب على الطلاب استلام ورقة الرغبات من الكلية، واستكمال البيانات المطلوبة فى الورقة بمساعدة اتحاد الطلاب، ثم تسليم الورقة لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح، وصورة من شهادة الثانوية العامة، وصورة من شهادة الميلاد، وشددت على أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغية.