سلطنة عُمان: تسجيل 35 براءة اختراع في معاهدة التعاون الدولي

كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، أن عدد الطلبات العمانية المودعة بنظام معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات (PCT)، بلغ حتى منتصف العام الجاري 35 طلبًا والتي تم استقبالها في دائرة الملكية الفكرية بالوزارة.ودعت الوزارة أصحاب الابتكارات وريادة الأعمال ممن لديهم أفكار إبداعية جديدة تساهم في إنتاج منتجات لها قيمة تنافسية في الأسواق، المبادرة بتسجيلها لدى الوزارة بهدف الاستفادة من انضمام السلطنة إلى معاهدة التعاون الدولي بشأن البراءات، التي تعمل على حماية الابتكارات واعتبارها أصولا ملموسة للمنافسة بها في أسواق السلطنة والأسواق الخارجية التي تندرج تحت مظلة هذه المعاهدة والدول التي تعتبر أسواقها مستهدفة للاختراعات التي تحمى فيها.وأوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية أن معاهدة التعاون بشأن البراءات تساعد مكاتب البراءات الوطنية في اتخاذ قرارات منح البراءات وتسهل نفاذ الجمهور إلى المعلومات التقنية في هذه الاختراعات من خلال النشر الدولي على المنصة الخاصة بهذه البراءات، مما يسهم في نقل التقنية الحديثة إلى المخترعين والاستفادة منها في تطوير اختراعاتهم في هذه الدول، مشيرة إلى أن المعاهدة تضم حاليا 153 دولة متعاقدة.وأشارت الوزارة إلى أن المعاهدة لها العديد من المميزات التي تساهم في جعل العالم في المتناول وتبسط عملية استيفاء مختلف الشروط الشكلية وتؤجل التكاليف الكبيرة المرتبطة بحماية البراءات الدولية وتساهم في توفير أساسًا متينًا لقرارات منح البراءات وتقديم الطلب بلغة واحدة وبرسوم منخفضة، إضافة إلى ذلك تستفيد منها كبرى شركات العالم ومعاهد الأبحاث والجامعات في سعيها للحصول على حماية البراءات الدولية.