بـ39 مليار جنيه.. تفاصيل «ثورة النقل» في 2021

شهد قطاع النقل تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، فضلًا عن مشروعات التطوير التي لا تزال جارية وأهمها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتطوير بنية السكك الحديدية بعدد من القطارات المكهربة فائقة السرعة، فضلًا عن أعمال تطوير الطرق والكباري والخدمات ذات الصلة.وتقدر استثمارات القطاع خلال العام المالي الجاري بنحو 39 مليار جنيه بنسبة نمو قدره 84%، يوزع هذا المبلغ على عدد من المشروعات الهامة وتشمل، إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الشبكة القومية للطرق بتنفيذ 5 مشروعات تضم الطريق الدائري الإقليمي، وطريق جانبي الفيوم الواحات بطول 125 كيلومتر، وتوسعة طريق السويسجنيفة الإسماعيلية بطول 80 كيلومتر، وتوسيع طريق رافد جمصةالمنصورة بطول 50 كيلومتر.كما تتناول الخطة أيضًا تنفيذ طريقين بجنوب سيناء بطول 75 كيلومتر، في إطار خطة الطرق الاستراتيجية التي تنفذها الدولة، أما فيما يتعلق بالمحافظات فمن المستهدف أن تقوم الوزارة عدد من المشروعات بها تصل إلى 16 مشروعا بأطوال مختلفة للربط بينها، وتشمل وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوي بسوهاج، وازدواج طريق المنصورة طناح دكرنس المطرية بالدقهلية.أما فيما يتعلق بمجال السكك الحديدة فتقوم خطتها على تنفيذ 3 مشروعات رئيسية تشمل استكمال تطوير نظم الإشارات، والأعمال الإنشائية لعدد 1102 مزلقان، وتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإضافة 1300 عربة مطورة، و210 جرار، و140 عربة بضائع، بالإضافة إلى تحسين المظهر الداخلي والخارجي لنحو 200 عربة مطورة.