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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

59 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب بدمياط

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:50 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
حسام فهمي
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وصل عدد المتقدمين لإجراء الفحوصات الطبية لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة على المقاعد الفردية والقائمة بمحافظة دمياط، اليوم الأحد ٥٩ مرشحًا أبرزهم محمد الحمادى الحصي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بدمياط والمحامى ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط والدكتور ابو المعاطى مصطفى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، بالإضافة إلى اللواء ماجد مؤمن مساعد مدير الأمن الأسبق والدكتور جمال الزيني عضو مجلس النواب السابق والعمدة مجدي حطب وآخرين.

يذكر أنه تم تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية بمحافظة دمياط حيث أصبحت دائرتين تمثل كل منهما بمقعدين الدائرة الأولى مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ ومدينة دمياط الجديدة والدائرة الثانية مركز كفر سعد ومركز فارسكور ومركز الزرقا.

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