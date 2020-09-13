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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس الداخلة يشهد رصف الطرق الرئيسية وإزالة المطبات الهوائية بقرية أسمنت

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:49 م
رصف الطرق الرئيسية
رصف الطرق الرئيسية
محمد مهدي
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شهد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة اليوم الأحد، أثناء زيارته لقرية أسمنت بأهمية تمهيد ورصف الطرق بكافة قرى المركز وإزلة المطبات الهوائية الخطرة

وأكد نبيل على استكمال توسعة طريق قسم الشرطة - المستشفى بمركز الداخلة لعدم تكدس السيارات بجانب الطريق مما يؤدي إلى إغلاقه بالكامل وتوقف حركة سير السيارات والمارة بشكل دائم ويومي

وأوضح المهندس محمود جبالي رئيس الوحدة المحلية لقري أسمنت، أنه تم إزالة المطبات الهوائية والخطرة بالطريق الرئيسي والذي تسبب في أكثر من حادث قبل، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز الذي أصر على تواجده منذ الصباح الباكر لأهمية هذا الطريق المؤدي إلى محافظة أسيوط والقاهرة

وأضاف جبالي، أن ملف الطرق من أولويات رئيس المركز الذي أهتم به منذ توليه هذا المنصب، حيث يوجه بالإهتمام به دائما بجميع الاجتماعات السابقة مع القيادات التنفيذية بالمركز.

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