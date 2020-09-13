رئيس الداخلة يشهد رصف الطرق الرئيسية وإزالة المطبات الهوائية بقرية أسمنت

شهد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة اليوم الأحد، أثناء زيارته لقرية أسمنت بأهمية تمهيد ورصف الطرق بكافة قرى المركز وإزلة المطبات الهوائية الخطرةوأكد نبيل على استكمال توسعة طريق قسم الشرطة - المستشفى بمركز الداخلة لعدم تكدس السيارات بجانب الطريق مما يؤدي إلى إغلاقه بالكامل وتوقف حركة سير السيارات والمارة بشكل دائم ويوميوأوضح المهندس محمود جبالي رئيس الوحدة المحلية لقري أسمنت، أنه تم إزالة المطبات الهوائية والخطرة بالطريق الرئيسي والذي تسبب في أكثر من حادث قبل، بحضور الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز الذي أصر على تواجده منذ الصباح الباكر لأهمية هذا الطريق المؤدي إلى محافظة أسيوط والقاهرةوأضاف جبالي، أن ملف الطرق من أولويات رئيس المركز الذي أهتم به منذ توليه هذا المنصب، حيث يوجه بالإهتمام به دائما بجميع الاجتماعات السابقة مع القيادات التنفيذية بالمركز.