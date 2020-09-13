ضبط سائق وزوجته بـ3 كيلو حشيش بالتبين

واصلت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة جهودها، اليوم الأحد، فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.وقد أسفرت جهودها عقب تقنين الإجراءات عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 3،600 كيلو جرام - مبلغ مالى 30 ألف جنيه - 2 هاتف محمول بحوزة سائق وزوجته حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التبين.وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.