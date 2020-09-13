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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البترول» تصدر «PVC» والصودا الكاوية لـ10 دول بـ17 مليون دولار

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 12:47 م
الدكتور محمد عبدالعزيز
الدكتور محمد عبدالعزيز
سيد ابراهيم
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قال الدكتور محمد عبدالعزيز، رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، إن معدلات الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية بلغت حوالي 88 ألف طن بواقع 42.4 ألف طن مبيعات من منتج "PVC" و33.7 ألف طن مبيعات من الصودا الكاوية السائلة بقيمة إجمالية حوالي 510 ملايين جنيه.

وأضاف رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، أنه تم تصدير منتجي "pvc" والصودا الكاوية إلى إيطاليا والبرتغال وقبرص واليونان والبرازيل والمغرب والأردن وسوريا والسودان والجزائر بقبمة حوالي 17 مليون دولار، مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات بلغ حوالي 355 مليون جنيه.

كما استعرض عبدالعزيز المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها والجارية لرفع الطاقة الإنتاجية من منتج "pvc" من 80 ألف طن إلى 200 ألف طن سنويا، فضلًا عن مشروع نظام إدارة الموارد والأصول "ERP" ومشروعات السلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال استعراض رئيس شركة البتروكيماويات المصرية، لأهم نتائج أعمال العام المالي 20192020، أثناء انعقاد أعمال الجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2019-2020.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجي أشرف فرج، وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عزالرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، ونواب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والتجارة الداخلية والشؤون المالية والاقتصادية.

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