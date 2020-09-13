ضبط مدير مصنع بـ15 طن سكر ناقص وزن بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 15،250 طن سكر تمويني مدعم "معبأة داخل عبوات" بها نقص فى الأوزان بمقدار 2 كيلو جرام فى الباكته زنة 20 كيلو جرام – 7،550 طن "سكر تموينى مدعم" معبأة داخل شكائر قدرت قيمتها بـ 196095 جنيه.وذلك بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السكر التموينى بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) واستيلائه على كميات من السكر المدعم الناتجة عن فروق الأوزان وكذا مخالفة شروط التراخيص لنقله مقر المصنع إلى مقر آخر دون إخطار الجهات الرقابية.يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.