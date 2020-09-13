نائب وزير التعليم: «سيدة القطار» فرصة لتعميق مفاهيم القيم

طالب الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، الدولة بسرعة إصدار قانون يجرم من يعمل بالتعليم دون تأهيل أو الحصول على شهادة لمزاولة المهنة، لخطورة ذلك على العملية التعليمية والأجيال القادمة.جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها حجازي على هامش تكريم المعلمة "صفية أبوالعزم" الشهيرة "بسيدة القطار"، والتي تعاطفت مع أحد جنود القوات المسلحة ودفعت تذكرته، والتي عقدت بمدرسة طلعت حرب الثانوية بالمحلة، بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والسيد شعير، رئيس مجلس الأمناء وقادة التعليم بالمحافظة.وقال حجازي، إن التربية تتطلب استثمار المواقف لتنمية القدرات والقيم، ولذلك جاء موقف سيدة القطار فرصة لتعميق تلك المفاهيم، مشيرا إلى أن المعلم صاحب رسالة بغض النظر عما يمر به، والمعلم المصري مبدع بطبعه رغم كل الظروف.واستعرض حجازي كتاب القيم والأخلاق المقرر تدريسه بداية من هذا العام بالصف الثالث الابتدائي، وهو مقسم إلى أربعة محاور تخاطب الوجدان والانتماء والتعايش والعفو والمشاركة والتواصل مع الآخرين والمثابرة، مؤكدا أن الطالب الحاصل على 95% قد لا يجيد التواصل بجانب المذاكرة فيفشل في حياته العملية، وأن الخريج بعد ذلك هو من سيوجد الوظيفة بنفسه لنفسه.وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الموهوبين هم قاطرة التقدم لهذا البلد، ويجب أن نعمل على تنمية المهارات واكتشاف المواهب والقدرات مع تعميق قيمة الانتماء وحب الوطن بداية من البيت والأسرة والشارع والمدرسة انتهاء بتراب هذا البلد العظيم.