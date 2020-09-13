«الكف والسامر» على مسرح قصر ثقافة مطروح

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم فعاليات برنامج صيف ٢٠٢٠ بفرع ثقافة مطروح.وقدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية على مسرح قصر الثقافة عرضها الأول، وتضمن مجموعة مميزة من الرقصات منها (الكف، السامر، الجيه، الترحيب) بقيادة المدرب عوام مصطفى، ومدير الفرقة محمد فرغلى، حضر الحفل عدد من رواد القصر وجمهور مطروح مع التشديد على الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات ومراعاة نسبة الحضور.وفي مجال أنشطة الأونلاين أقيمت محاضرة ببيت ثقافة الحمام بعنوان "التنشئة السلوكية للطفل" قدمها أنس حمدى، وتحدث خلالها عن أهمية القدوة الحسنة في حياة الطفل ومعاملة الطفل باللين وليس الشدة.