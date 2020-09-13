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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة «سفراء الإعلام الجديد» تجتمع لاختيار أفضل الأفكار غدا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:42 ص
أسامة هيكل
أسامة هيكل
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أعلنت وزارة الدولة للإعلام، أن اللجنة الاستشارية الخاصة بمبادرة سفراء الإعلام الجديد ستعقد، غدًا الاثنين، ورشة عمل لدراسة الأفكار المقدمة من الشباب المؤثرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاختيار الأفضل من بين أكثر من 650 فكرة مقدمة حتى الآن.

وأشار بيان للوزارة، اليوم الأحد، إلى أن اللجنة قررت خلال الاجتماع الأول لها الأسبوع الماضي مد فترة التقدم بالأعمال المشاركة حتى يوم الخميس القادم الموافق 17 سبتمبر بناء على طلب العديد من المتفاعلين مع المنصة.

وتهدف المنصة التي أطلقها أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الشهر الماضي إلى تحقيق التواصل الدوري والمستمر مع هؤلاء المؤثرين وتفعيل دورهم بالتعاون مع الوزارة ليصبحوا حلقة الوصل بين الدولة والشباب.

وتتكون اللجنة الاستشارية من عثمان بدران مستشار تسويق ومؤسس شركة The Brand Bees، ونسمة الشاذلي مؤسسة وكالة Stardust للعلاقات العامة ومؤلفة أغاني ومنتجة تنفيذية، وتيمور عثمان مصور وقائد إبداعي بشركة The Brand Bees.

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