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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان: مقتل وإصابة 5 أشخاص جراء إطلاق نار من الجانب الهندى بكشمير

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:48 ص
إطلاق نار من الجانب
إطلاق نار من الجانب الهندي بكشمير
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أعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، مصرع طفلة وإصابة أربعة أشخاص جراء إطلاق نار من الجانب الهندي بخط المراقبة الفاصل بإقليم "كشمير".

وأوضح الجناح الإعلامي - في بيان، اليوم الأحد، حسبما نقلت قناة (سما تي في) الباكستانية - أن من بين المصابين سيدة تبلغ من العمر 75 عاما وطفلين، وأن الجيش رد على إطلاق النار بالشكل الملائم واشتبك مع القوات الهندية، لافتًا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

يشار إلى أن كلا من باكستان والهند تزعم أحقيتها الكاملة في إقليم "كشمير"، ويسمى الجانب الباكستاني باسم ولاية "آزاد جامو وكشمير"، فيما يسمى الجانب الهندي باسم ولاية "جامو وكشمير".

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