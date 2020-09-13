خارطة الحكومة للقضاء على تكدس الفصول بالعام الدراسي الجديد (إنفوجراف)

تعتبر مشكلة التكدس الطلابي داخل الفصول من أهم المشكلات التي تواجه الحكومة، والتي تسعى جاهدة نحو حلها بطرق عدة أهمها انشاء فصول جديدة لاستيعاب أعداد الطلاب المتزايدة سنويًا.وتستهدف الوزارة هذا العام خفض تلك الكثافات بإنشاء عدد من الفصول الجديدة يصل إلى 27.5 ألف فصل جديد، بالتركيز على المحافظات ذات الكثافات المرتفعة مثل الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية والفيوم.كما تستهدف لربط التعليم بسوق العمل، وذلك من خلال تطوير المناهج بما يحقق هذا الهدف، والتوسع في إنشاء المدارس التطبيقية، بإنشاء 10 مدارس جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بطاقة استيعابية تصل إلى 3600 طالب، والتي.وتقدر تكلفة تلك الخطة التي جاءت في الموازنة العامة للعام المالي الجاري بنحو 16.8 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلي 35% عن الاستثمارات التعليمية في العام المالي الماضي 2020- 2019.ويوضح الانفوجراف التالي عدد الفصول التي ستقوم هيئة الأبنية التعليمية بتطويرها خلال العام المالي الجاري، وعددها في كل مرحلة تعليمية، والذي يحظى التعليم الابتدائي فيه بالأهمية القصوى، حيث يصل عدد فصوله الجديدة خلال العام لنحو 17264 فصلا.