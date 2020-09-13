رئيس جامعة أسيوط يتفقد متحف كلية الطب البيطري بعد تجديده (صور)

قام الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، بعمل جولة تفقدية، داخل متحف التشريح، بقسم التشريح والهستولوجيا، بكلية طب بيطري؛ وذلك بعد تطويره وتجديده.رافقه في الجولة، كل من الدكتورة مديحة درويش عميد الكلية، والدكتور محمود عبدالنعيم الأستاذ بقسم التشريح والهستولوجيا بالكلية.وعن المتحف، قالت الدكتورة مديحة درويش، أنه يعد من أبرز المعالم الأساسية التعليمية والبحثية المتميزة للكلية، حيث تخدم طلاب الفرقة الأولى والثانية بالكلية بشكل أساسي وكذلك جميع طلاب الكلية في جميع الفرق والعديد من طلاب السنوات النهائية الذين يزورون هذه المتاحف بشكل منتظم لمراجعة بعض العينات، كما تخدم هذه المتاحف أيضا طلاب المدارس بالمستويات المختلفة من التعليم من الابتدائي وحتى الثانوي حيث يوجد لدينا زيارات من تلاميذ وطلاب المراحل التعليمية المختلفة وبشكل دوري ومن جميع مراكز محافظة أسيوط.وحول تفاصيل المتحف فقد أوضح الدكتور محمود عبد النعيم أن المتحف مقسم إلى أربعة أجزاء أساسية الجزء الأول يضم نماذج لجميع أنواع الطيور والأسماك والحيوانات الصغيرة المحنطة وهياكلها هذا بالإضافة إلى عظام وجماجم بعض الحيوانات، أما الجزء الثاني فهو مخصص للأجنة ويعرض به نماذج تمثل مراحل الحياة الجنينية قبل الولادة وكذلك يوجد به مجموعة من الصور ثلاثية الأبعاد للحياة الجنينية من بداية الإخصاب حتى مرحلة تكوين الجنين الكامل، أما الجزء الثالث ويشمل متحف الفرقة الأولى وبه جميع عظام القائمة الأمامية والقائمة الخلفية في شكل مقارن وكذلك يوجد به بعض العينات المشرحة للعضلات والأعصاب الخاصة بالقوائم وبه بعض العينات التشريح لبعض الأعضاء مثل القلب والكلى لبعض الحيوانات، أما متحف الفرقة الثانية فيوجد به عظام الجمجمة والعمود الفقري لمعظم حيوانات المزرعة هذا بالإضافة إلى العديد من الأعضاء المشرحة مثل المعدة والكبد والطحال وغيرها من أعضاء الحيوانات، لافتًا أن كافة العينات الموجودة بالمتاحف بأقسامها المختلفة محفوظة في مادة الفورمالين.