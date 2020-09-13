«البترول والمياه» قسم جديد بـ«علوم القناة»

قالت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، إن كلية العلوم تقدم برنامجا دراسيا خاصا مميز، كبرنامج دراسي متخصص للحصول على درجة البكالوريوس، هو برنامج علوم البترول والمياه ويتبع قسم الجيولوجيا بنظام الساعات المعتمدة.وتابع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن البرنامج يهدف إلى استحداث تعليم متميز في مجال استكشاف وإدارة موارد البترول والمياه، وتطبيقاتها طبقا للمستويات المحلية والعالمية.وأكمل: وإكساب الخريج معارف ومهارات الاستكشاف والتنقيب عن الموارد المائية وخزانات البترول بالقشرة الأرضية، وكذا المقدرة العلمية والفنية لإدارة وحماية وتنمية هذه الموارد، وتأهيل الخريج للعمل كمتخصص كيميائي وجيولوجي وجيوفيزيائي في مجالي البترول والمياه.وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول عميد كلية العلوم ومدير برنامج علوم البترول والمياه إنه يهدف كذلك لإنشاء منظومة جديدة للدراسة على مستوى مرحلة البكالوريوس بالكلية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، فضلا عن إيجاد قنوات اتصال وتعاون مع الوزارات والشركات والهيئات والمؤسسات المصرية ذات العلاقة بالبترول والموارد المائية، وكذلك الهيئات العلمية الأجنبية المماثلة لفتح مجالات العمل والتوظيف والتدريب لطلاب البرنامج.موضحا إن البرنامج يسمح بإعداد خريج لديه القدرة على تفسير المعلومات الجيولوجية السطحية وتحت السطحية للتعرف على تواجدات البترول والمياه، معالوفاء بمتطلبات الاستكشاف عن البترول والمياه والتي عادة تتضمن أساليب حديثة ومبتكرة. وتقييم الوضع الطباقي وتحليل الخواص الصخرية والوضع التركيبي التي تحكم تواجدات البترول والمياه وحركتها في القشرة الأرضية.وتقديم النصح والمشورة واتخاذ القرار أثناء عمليات الحفر والاستكشاف عن تلك الموارد. واستحداث نظم تقنية تمكن من الإدارة الاقتصادية السليمة عند استخراج وتقييم هذه الموارد.واستحداث نظم تحكم بيئية تمكن من الاستغلال الآمن والحماية لهذه الموارد القيمة أثناء الاستخراج والنقل.ورصد وتقييم مصادر التلوث في أي خطوة من خطوات الاستغلال والتنمية، واتخاذ الإجراء المناسب تجاهها.وعن القبول والتسجيل بالبرنامج أفاد عميد كلية العلوم إن الطالب يقيد لدرجة البكالوريوس بالبرنامج إذا كان حاصلا على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو رياضيات أو ما يعادلها ؛ ويتم اختيار الطلاب من المقبولين بالكلية بناء على طلب الطالب..وأشار إلى إمكانية قبول البرنامج الطلاب الراغبين في التحويل إليه من أي برنامج يدرس بكليات الهندسة والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم وذلك في نهاية المستوى الأكاديمي الأول بحد أقصى.وأتم: تمنح الكلية الدارسين بالبرنامج درجة بكالوريوس علوم البترول والمياه كتخصص رئيس إذا اجتاز الطالب متطلبات الدراسة بالبرنامج بما لا يقل عن ١٤١ ساعة معتمدة من المقررات الدراسة.ويمضي الطلاب الناجحون في المستوى الثالث فترة تدريب صيفي لـ٦ أسابيع بالهيئات والشركات ذات العلاقة بالبترول والمياه، ويعتبر هذا التدريب متطلبا أساسيا للتخرج.