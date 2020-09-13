عزة هيكل تناقش المجموعة القصصية «كابتشيكو»

ناقشت الدكتورة عزة أحمد هيكل، الناقدة الأدبية وعميد كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالقاهرة، المجموعة القصصية "كابتشيكو"، قلم الكاتب وائل رضوان الصادرة حديثًا عن دار غراب للنشر والتوزيع، وهي عبارة عن مجموعة من الحكايات لرحلة فارس للبحث عن الأخلاق والمبادئ والمشاعر في صورة مواجهة ما بين الذات وبين العالم بكل تفاصيله.وأكدت هيكل في تقديمها للمجموعة أن "كابتشيكو" رحلة بحث عن حارس للأخلاق والمبادئ والمشاعر في صورة مواجهة ما بين الذات وبين العالم بكل تفاصيله وغموضه وروعته، إنها خلطة فنية لها ذائقتها الخاصة لأديب بدأ تجربته الأدبية حين اكتملت في خياله قصة ذلك الكابتشيكو الذاتية في إرهاصاتها والإنسانية في مغزاها.وأضافت أنها سعيدة جدًا أن شهدت ميلاد أديب وقصاص حقيقي يملك موهبة الحكي وخلق شخصيات وتصوير أماكن ورسم أحداث والتعبير الصادق عن المشاعر وتكوين بناء قصصي ممتع يعتمد على التسويق والأثارة، مشيرة أن صاحب المجموعة كاتب يملك موهبة الغور في أعماق الشخصيات دون أن يفرض ذاته على حضورها وتمنت له أن يستمر في حماسه وتوهج شعلة الإبداع بداخله؛ لنرى كل عام ميلاد حكاية ورواية جديدة.يذكر أن القاص وائل رضوان من مواليد القاهرة 1965 وتخرج من الكلية الحربية 1989 وتخرج أيضًا من كلية التجارة جامعة عين شمس 1990.