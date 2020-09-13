رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير النقل يصل المنيا لتفقد محطة السكة الحديد ومحور سمالوط على النيل

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:37 ص
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
المنيا ـ على حسين
طباعة
وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، إلى محافظة المنيا، كان في استقباله اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وقد وصل وزير النقل إلى محطة قطار المنيا، في تمام الساعة 11 صباحًا، وتشمل جولة وزير النقل، تفقد محطة السكة الحديد بالمنيا، ومحور "سمالوط" على النيل.

ويعد محور "سمالوط" أحد أهم المشروعات القومية التي تجرى في محافظة المنيا وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كيلومترا وعرضه 21 مترًا، 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه، ويشمل 43 عملًا صناعيًا، منها عدد 30 كوبري تضم، 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي-كوبري أعلى نهر النيل-كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة-أسوان والطريق الزراعي الغربي-كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا، لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، وسوف يسهم في توفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.

وكان وزير النقل قد قام بعدة زيارات للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال إنشاء الكوبري، ويعد محور سمالوط المحور الثالث بمحافظة المنيا بعد محور بني مزار وملوي.
وزير النقل يصل المنيا لتفقد محطة السكة الحديد ومحور سمالوط على النيل
وزير النقل يصل المنيا لتفقد محطة السكة الحديد ومحور سمالوط على النيل

موضوعات متعلقة

والدة مجند القطار: قلبى اتقطع على ابنى.. وأتمنى لقاء السيدة صفية

«جهل أردوغان» حديث الساعة فى تركيا

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

الصحة: 20 وفاة و148 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش المجموعة القصصية «كابتشيكو»

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

مناقشة كتاب فؤاد الظاهرى بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم