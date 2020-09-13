وزير النقل يصل المنيا لتفقد محطة السكة الحديد ومحور سمالوط على النيل

وصل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، منذ قليل، إلى محافظة المنيا، كان في استقباله اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، وقد وصل وزير النقل إلى محطة قطار المنيا، في تمام الساعة 11 صباحًا، وتشمل جولة وزير النقل، تفقد محطة السكة الحديد بالمنيا، ومحور "سمالوط" على النيل.ويعد محور "سمالوط" أحد أهم المشروعات القومية التي تجرى في محافظة المنيا وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كيلومترا وعرضه 21 مترًا، 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه، ويشمل 43 عملًا صناعيًا، منها عدد 30 كوبري تضم، 4 كباري رئيسية، هي كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي-كوبري أعلى نهر النيل-كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة-أسوان والطريق الزراعي الغربي-كوبري على الطريق الصحراوي الغربي، و26 كوبري و17 نفقًا، لتفادي التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف، وسوف يسهم في توفير الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل.وكان وزير النقل قد قام بعدة زيارات للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمال إنشاء الكوبري، ويعد محور سمالوط المحور الثالث بمحافظة المنيا بعد محور بني مزار وملوي.