موجة ثانية من كورونا فى النمسا و«أسترا زينيكا» تستأنف تجارب لقاحها

واصلت حصيلة ضحايا كوفيد-19 ارتفاعها في العديد من دول العالم بينها النمسا التي أعلنت الأحد أنها تشهد موجة جديدة للوباء والإمارات التي سجّلت حصيلة يومية قياسية للإصابات، بينما أكدت مجموعة صناعة الأدوية "أسترا زينيكا" استئناف تجاربها السريرية في بريطانيا والبرازيل.وأعلن رئيس حكومة النمسا سيباستيان كورتز الأحد "نحن في بداية الموجة الثانية" في البلد الذي يبلغ عدد سكانه تسعة ملايين نسمة، وسجل ليل الجمعة السبت حوالى 870 إصابة جديدة أكثر من نصفها في العاصمة فيينا.وحذر من أن عدد الإصابات قد يتجاوز الألف يوميا في وقت قريب، داعيا السكان إلى التزام صارم بإجراءات مكافحة الفيروس وخفض الاتصالات إلى أدنى حد.لكن في نبأ يبعث على بعض الأمل، أعلنت "أسترا زينيكا" أنها ستستأنف اختباراتها التي كانت تجري على عشرات الآلاف من المتطوعين في المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة، بعدما أوقفتها الأربعاء جراء إصابة أحد المشاركين في بريطانيا "بمرض لا يمكن تفسيره" وقد يكون واحدا من آثار جانبية خطيرة للقاح.وقالت شركة الأدوية في لندن مساء السبت إنها ستستأنف اختباراتها "الإثنين المقبل" في البرازيل بعدما تلقت الضوء الأخضر من السلطات الصحية المحلية.والأمر نفسه ينطبق على بريطانيا حيث أعطت لجنة مستقلة تم تشكيلها لتقييم المخاطر المرتبطة باللقاح، ضوءا أخضر أيضا حسبما ذكرت "أسترا زينيكا" التي تجري تجاربها بالتعاون مع جامعة أكسفورد العريقة.وأكدت جامعة أكسفورد السبت استئناف التجارب، مشيرة إلى أنه "في اختبارات تجرى على نطاق واسع من المتوقع أن يمرض بعض المشاركين".