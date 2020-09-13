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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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زار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، شركة النصر للكيماويات الدوائية بمحافظة القليوبية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، لاستعراض نموذج للموقع العام للشركة وتفقد معرض يضم أبرز منتجاتها ومنها خامات دوائية ومحاليل وريدية ومستحضرات طبية ومنتجات بيطرية.

وعقد وزير قطاع الأعمال اجتماع مع مجلس إدارة شركة النصر، بحضور الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة، تم خلاله استعراض الموقف الحالي للشركة والنشاطات الصناعية التي تعمل بها، وأبرز التحديات الراهنة، وبحث سبل تطوير الشركة والرؤى والمقترحات في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، وجه الوزير بضرورة الاستعانة باستشاري عالمي ذو خبرة في المجال الصناعي للشركة لتقييم الموقف الحالي للمصانع وتحديد احتياجات التطوير المطلوبة والمجالات الصناعية الواجب التوسع فيها، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" على مستوى شركات الأدوية التابعة.

وأكد على أهمية التوسع في نشاط تصنيع الخامات الدوائية لتقليل الواردات وتلبية احتياجات السوق المحلي وكذلك التصدير للخارج خاصة للدول الإفريقية، مشددا على الاهتمام بتسويق منتجات الشركة من خلال وحدة التسويق المركزي بالشركة القابضة.

كما أجرى الوزير جولة تفقدية في مصانع الشركة والوحدات الإنتاجية المختلفة، ومنها مصانع إنتاج الخامات الدوائية والمحاليل الطبية الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، مشيدا بجهود العاملين.
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية
وزير قطاع الأعمال يتفقد شركة النصر للكيماويات الدوائية بالقليوبية

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