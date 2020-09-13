رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزيرة البيئة تتابع قياس «عوادم السيارات» فى كفر الشيخ (صور)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:26 ص
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
طباعة
استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي.

َوتابع محافظ كفرالشيخ ووزيرة البيئة، أعمال قياس عوادم السيارات بكمين القرضا بمدينة كفرالشيخ، لقياس الانبعاثات والحد من ارتفاعها، وذلك في إطار تفعيل وزارة البيئة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، حتى تتوفر بيئة صحية للمواطنين.

وأشارت فؤاد إلى التنسيق مع جميع الجهات الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظة، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي، بالإضافة إلى تفقد لجان العوادم بمداخل طنطا وكفر الشيخ.

وستتضمن زيارة وزيرة البيئة جولة تفقدية على لجان العوادم بمدخل مدينتي طنطا وكفر الشيخ، ثم يعقبها لقاء مع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بديوان عام المحافظة.

وستتفقد الوزيرة والمحافظ عمليات فرم وكبس قش الأرز في مدينة سيدى غازي، وقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.
وزيرة البيئة تتابع قياس «عوادم السيارات» فى كفر الشيخ (صور)
وزيرة البيئة تتابع قياس «عوادم السيارات» فى كفر الشيخ (صور)
وزيرة البيئة تتابع قياس «عوادم السيارات» فى كفر الشيخ (صور)
وزيرة البيئة تتابع قياس «عوادم السيارات» فى كفر الشيخ (صور)

موضوعات متعلقة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

رغم التزامهم بإجراءات كورونا.. علماء يخالفون قرار الأوقاف ويفتحون ضريح العسقلاني

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

سعر اليورو اليوم الأحد 13-9-2020 فى البنوك المصرية

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش المجموعة القصصية «كابتشيكو»

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

مناقشة كتاب فؤاد الظاهرى بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم