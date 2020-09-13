وزيرة البيئة تتابع قياس «عوادم السيارات» فى كفر الشيخ (صور)

استقبل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي.َوتابع محافظ كفرالشيخ ووزيرة البيئة، أعمال قياس عوادم السيارات بكمين القرضا بمدينة كفرالشيخ، لقياس الانبعاثات والحد من ارتفاعها، وذلك في إطار تفعيل وزارة البيئة منظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء، حتى تتوفر بيئة صحية للمواطنين.وأشارت فؤاد إلى التنسيق مع جميع الجهات الأمنية بمحافظة كفرالشيخ، للإعداد لتنفيذ حملة عوادم لقياس نسب التلوث الناتجة عنها واتخاذ الإجراءات اللازمه تجاه السيارات المخالفة والمعلومة للبيئة.جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس أبوطالب، رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، لتفقد عدد من مواقع تجميع قش الأرز بالمحافظة، المدعومة من وزارة البيئة والمفتوحة من قبل الأهالي، بالإضافة إلى تفقد لجان العوادم بمداخل طنطا وكفر الشيخ.وستتضمن زيارة وزيرة البيئة جولة تفقدية على لجان العوادم بمدخل مدينتي طنطا وكفر الشيخ، ثم يعقبها لقاء مع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة عدد من الموضوعات، وذلك بديوان عام المحافظة.وستتفقد الوزيرة والمحافظ عمليات فرم وكبس قش الأرز في مدينة سيدى غازي، وقرية الكراكات التابعة لمركز بيلا.