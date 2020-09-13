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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح 3 مساجد بعد تطويرها بالأقصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:21 ص
الشيخ سيد محمد عبدالدايم
الشيخ سيد محمد عبدالدايم
هدى الأمير
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أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف في الأقصر عن افتتاح 3 مساجد، الجمعة القادمة، عقب الانتهاء من إحلالها وتجديدها على نفقه الوزارة، في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ودعما لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأوضح عبدالدايم، في بيان، أن المساجد هي "الغرز" بقرية الغرز بمركز ومدينة أرمنت، "النور" بمدينة الأقصر، "أبوزيد" بقرية العشي بمركز ومدينة الزينية، وسيشهد مراسم الافتتاح عدد من قيادات الدعوة بإدارات المراكز الثلاثة وغيرها من الإدارات التابعة للمديرية، والمواطنين والقيادات التنفيذية والدينية والشعبية.

وأضاف، أن المساجد التي افتتحتها المديرية سابقا، تقع  في أماكن مختلفة ومتنوعة، ما يدل على مدى الحرص الذي توليه وزارة الأوقاف ممثلة في مديرية أوقاف الأقصر وكذلك رواد المساجد وأبناء المحافظة في بذل الغالي في سبيل إنشاء المساجد وتعميرها وتشييدها لكى تقوم بدورها المنشود وهو هداية الناس إلى الخير والفلاح.

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