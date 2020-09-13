رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان: تطوير مركز تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل بالأقصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
طباعة
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه في إطار تنفيذ خطة تطوير منظومة التدريب المهني التي تقوم بها الوزارة في جميع المحافظات بما في ذلك مراكز التدريب الثابتة والوحدات المتنقلة لرفع كفاءتها وتحسين مخرجاتها، لتأهيل وتدريب الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل وخلق فرص عمل للشباب من الجنسين، يتم حاليا تطوير مركز التدريب المهني التابع لمديرية القوى العاملة بالأقصر، وذلك من خلال تقسيم العنابر الكبيرة إلى ورش لا تقل مساحتها عن ٢٠٠ متر مربع، وبدلا من أن يكون المركز يحتوي على أربع ورش فقط، أصبح يحتوي على أكثر من عشر ورش.

وأوضح مدير المديرية عبده هاشم، أن الورش أصبحت تضم، تبريد وتكييف وخياطة، وأربع ورش سياحية، وسمكرة، وإصلاح سيارات، فضلا عن معامل اللغات، والحاسب الآلي، والإلكترونيات، بالإضافة إلي إنشاء معمل التدريب على تركيب وتغيير السيارات للعمل بالغاز الطبيعي طبقا لمبادرة رئيس الجمهورية ناهيك عن الصوب الزراعية للنباتات الطبية والعطرية لتدريب الشباب على فك وتركيب الصوب الزراعية، والتدريب على زراعة مثل هذه الأنواع ذات العائد الجدي.

موضوعات متعلقة

والدة مجند القطار: قلبى اتقطع على ابنى.. وأتمنى لقاء السيدة صفية

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

الصحة: 20 وفاة و148 إصابة جديدة بكورونا

الباز يفضح أكاذيب «الكلب النابح» محمد علي عن بيع فيلا الرحاب

الصور

image description

وزيرة التضامن: تحية من قلبي لروح الشهيد منسي ( فيديو)

image description

«الدستور» داخل مبنى الشهيد أحمد منسي بجمعية رسالة

image description

صور مباراة الأهلي والإسماعيلي

image description

مباراة الأهلي والإسماعيلي.. كهربا يلعب بقميص رمضان صبحي

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

الأكثر قراءة

بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان بفيروس كورونا

تفاصيل مشاجرة شيرين سيف النصر مع فيفى عبده على مطرب كبير

«تخفيض سعر المتر».. 4 قرارات من الحكومة لتنفيذ توجيهات «السيسي» بشأن مخالفات البناء

إنفوجراف

image description

السجل الجنائي لـ «صالح جمعة»

image description

شاهد مخطوطات نادرة لفنان الإسكندرية سيف وانلي (فيديو)

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

أيام زمان

«أنا مش أمهم ولا أبوهم».. ماذا قال يوسف شاهين عن فشل أبطاله

«فؤش بيعجبني».. اعترافات هند رستم عن مدام فياض وحياتها الخاصة

سرق مقاطع من تأليفي.. اتهامات محمد سلطان لبليغ حمدي

«فرصة لتهدئة التوتر».. بليغ حمدي يكشف سر طول مقدمات أغاني أم كلثوم

نجم الساعة

أول برنامج توعية لمتعافى المخدرات.. وخبراء: العلاج يبدأ من الأسرة

منوعات

اكتشاف علمي يمهد الطريق لفهم «مفترسات العصر الحجري»

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأحد 13-9-2020

دراسة: الأطفال ينقلون فيروس كورونا للبالغين

كمامة موسيقية جديدة بثمن 27 دولار

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
الأم المصرية.. بطولة وجمال
ماجد حبته
كورونا.. قد تكون الإجابة مصر
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
المزيد

الثقافة

عزة هيكل تناقش المجموعة القصصية «كابتشيكو»

مشاهد من أشهر الباليهات المصرية والعالمية بالأوبرا.. الليلة

أستاذ تاريخ: هارون الرشيد كان واعظا وأحب الطرب

مناقشة كتاب فؤاد الظاهرى بالمركز الدولى للكتاب.. اليوم