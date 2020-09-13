ارتفاع إصابات كورونا لـ57 ألفًا في سنغافورة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، اليوم الأحد، تسجيل 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 57 ألفًا و406 إصابات.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت ثماني حالات وافدة من الخارج خضعت لحجر صحي منزلي لدى وصولها سنغافورة، وحالة واحدة من المجتمع المحلي، أما الإصابات الأخرى فهي لعاملين مهاجرين يقيمون في سكن العمال الأجانب، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، لتظل حصيلة الوفيات 27 حالة، فيما تعافى 65 ألفا و699 حالة.