بأسورة مراقبة.. السجل الجنائي للهارب محمد علي بعد تحديد إقامته

جدد "الإنتربول" مطالبة السلطات الإسبانية بتسليم الهارب محمد علي، على خلفية أحكام جنائية صادرة ضده بالحبس، وتم وضع أسورة مراقبة في يده لمنعه من مغادرة برشلونة المحدد بها إقامته لأي مكان آخر في إسبانيا.وكشفت مصادر عن أن السفارة المصرية قدمت، في يوليو الماضي، طلبا رسميا لتسلم محمد علي الذي يعيش في برشلونة منذ عامين، ولا تزال قضيته بانتظار تسوية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية وفقا لوزارة العدل الإسبانية.وكشف عادل رضوان، عضو الجالية المصرية في إسبانيا، عن أن السلطات الإسبانية حددت إقامته في برشلونة وفي انتظار رد السلطات المصرية على بعض الأسئلة والمعلومات المتعلقة بالمقاول الهارب، والأحكام الصادرة ضده لتهربه بقضايا احتيال ضريبي تصل إلى 135 مليون جنيه (7،4 مليون دولار) وتبييض أربعة ملايين جنيه (219 ألف دولار).ويحفل السجل الجنائي للمقاول الهارب بالعديد من الأحكام الصادرة ضده وهي:1ـ حكم من محكمة التهرب الضريبى بالحبس 3 سنوات وكفالة 300 ألف جنيه، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالضريبة المستحقة 3 ملايين و720 ألفًا و629 جنيهًا، فى القضية رقم 167 لسنة 2019 مبيعات، لاتهامه بالتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه.2ـ حكم من محكمة جنح التهرب الضريبى مع المتهمة هويدا خليل محمود، بالسجن 5 سنوات لكل منهما، وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة مماثلة للضريبة المستحقة عليهما أداءها في القضية رقم 217 لسنة 2017 ضرائب عامة، تهربا من دفع الضرائب العامة المستحقة عليهما، حيث قررت هيئة الضرائب العامة إحالة الدعوى الجنائية ضد المتهمين لمحكمة التهرب الضريبي.3ـ حكم محكمة جنح التهرب الضريبى، بالسجن ثلاث سنوات وكفالة 100 ألف جنيه، وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامه برد مبلغ 711 ألفًا و480 جنيهًا، وسداد مثل الضريبة المستحقة فى القضية رقم 166 لسنة 2019 ضرائب مبيعات.4ـ الحكم بحبسه 6 أشهر فى القضية رقم 5489 لسنة 2019 جنح العجوزة، والمرفوعة من والدته هناء الشريف عواد، تتهمه فيها بالاستيلاء على تركة ابنها المتوفى وحرمانها من الميراث.وحسب الصحافة العالمية، مثُل الهارب محمد علي أمام قاض إسباني بجلسة استماع أولية، فى 9 يوليو الماضى، على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال، ومنح محمد على 45 يومًا لتقديم دفاع قانونى يقنع المحكمة بعدم ترحيله.