جون طلعت: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى مواجهة العشوائيات

أكد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة غير مسبوقة في مواجهة ملف العشوائيات والمناطق الخطرة، مشيرا إلى أن الأمر لا يقف عند إزالة هذه المناطق، وإنما هناك حرص من الدولة على توفير سكن ملائم للأهالي.وأشار النائب - في بيان له اليوم الأحد - إلى أن ملف تطوير العشوائيات واحد من الملفات الشاهدة على إنجازات الرئيس السيسي، مؤكدا أن قرارات إزالة المناطق العشوائية تأتي في إطار الحرص على التنسيق الحضاري والحفاظ على أرواح المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، لا سيما في ظل ما تعانيه المناطق العشوائية من مخاطر شديدة.ولفت إلى أنه كان حريصا على المتابعة مع جميع المسئولين بشأن إزالة عزبة الصفيح وسيدي فرج بمنطقة روض الفرج، بهدف الاطمئنان على جميع الأهالي وتوفير سكن بديل أفضل، موضحا أن هناك حالة رضا بين الأهالي، خصوصا أن السكن البديل تتم فيه مراعاة كل متطلبات المواطنين، مشددا على أهمية الحفاظ على المناطق الجديدة والحرص على بقائها في صورتها الحالية لما تتمتع به من خدمات وأماكن ترفيه وغيرها.