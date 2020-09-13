«ذكرى الشاويش عطية».. جار ريا وسكينة الذي هرب من الثأر في الصعيد وتزوج 9 مرات

- الهروب من ثأر:

- بداياته في الفن:

- نساء في حياته:

- مرضه:

- وفاته:

تمر علينا اليوم ذكرى ميلاد الشاويش عطية "رياض القصبجي" أشهر شاويش في تاريخ السينما المصرية، اسمه الحقيقي رياض محمود حسن القصبجي، ولد بمدينة جرجا في محافظة سوهاج عام 1903، بدأ حياته كمحصل في السكة الحديد، وعلى الرغم أنه لم يلتحق بالتعليم، إلا أنه استطاع أن يتعلم القراءة والكتابة، وكان يمارس رياضتي رفع الأثقال والملاكمة، ومثل مصر بهما في العديد من المسابقات، وفي أحد الأيام نصحه زملائه بالسفر إلى القاهرة والعمل هناك، وكان وقتها مشترك في فرقة التمثيل بالسكة الحديد في ذلك الوقت."الدستور" تعرض في التقرير التالي بعض المعلومات الفنية والشخصية عن الشاويش عطية:كان الدافع الحقيقي لسفر القصبجي إلى القاهرة هو الهروب من الثأر، وعندما قرر السفر أول مكان ذهب إليه كان مدينة الأسكندرية، حيث أقام بمنزل مقابل لمنزل "ريا وسكينة"، ثم ترك الإسكندرية ليصل إلى القاهرة.عند وصوله القاهرة تعرف على الفنان محمود شكوكو، الذي قدمه للفنان علي الكسار ليعمل ضمن فرقته وبالفعل عمل بالفرقة وكان أول فيلم له "سلفني 3 جنيه"، وتقاضى فيه أجر قيمته 50 قرش، ثم تعرف على الفنان إسماعيل ياسين، وكانت الانطلاقة الحقيقية للقصبجي في المشاركة في سلسلة أفلام إسماعيل ياسين، واشتهر في ذلك الوقت بالشاويش عطية.عمل القصبجي في 179 فيلم منها عام 1936 فيلم "اليد السوداء"، وتوالت عليه الأعمال بعده بفيلم "سر الدكتور إبراهيم"، "سلامة في خير"، "الشاويش عطية" وغيرها من الأفلام المميزة في تاريخ السينما المصرية.بعد النجاح الذي حققه القصبجي بدأ في تكثيف أعماله الفنية، حيث شارك في 6 أعمال فنية منها "أميرة الأحلام"، "عنتر وعبلة"، وكانت آخر أعماله "إسماعيل يس بوليس سري"، و"إسماعيل يس في الطيران"، "العتبة الخضراء"، و"لوكاندة المفاجآت".توقف القصبجي عن المشاركة في الأعمال الفنية لعام واحد، ثم عاد إليها من جديد بفيلم "ليلى بنت المدارس" و"ألف ليلة وليلة"، ثم واصل إبداعاته الفنية بفيلم "عايدة" وفيلم "علي بابا والأربعين حرامي".تزوج رياض القصبجي 9 مرات، منها 4 مرات رسمية و5 مرات عرفية، وأنجب ولدين، الأول من زوجته الأولى ويدعى محمود، والآخر هو فتحي من زوجته الثانية، وكان من ضمن زوجات رياض القصبجي سيدة إيطالية تزوجها لفترة قصيرة لم تتجاوز العام، وكانت أثناء تصوير فيلم عنتر وعبلة ولكنها لم تستمر طويلًا.أصيب القصبجي بالمرض عام 1959 أثناء تصوير فيلم "أبو أحمد" مع الفنان فريد شوقي والفنان محمود المليجي حيث كانت ظروف التصوير تتطلب الذهاب إلى منتصف البحر، وأدى اختلاف درجات الحرارة إلى تدهور حالته الصحية، مما تسبب في انسداد شرايينه، ثم توقف الذراع الأيسر وقدمه اليسرى عن العمل، وأصيب خلال العمل بارتفاع شديد في درجة الحرارة.اكتشف الأطباء إصابته بشلل نصفي بالجانب الأيسر، مما جعله لا يستطيع أن يغادر الفراش، ومع الوقت لم يستطع سداد مصاريف العلاج، وبعد فترة قليلة بدأ يتعافى جزئيًا، فعرض عليه المخرج حسين الإمام العمل في فيلم الخطايا، ولكنه فوجئ بذهابه للعمل مستندًا على شقيقته، وحينما بدأ التصوير لم يمكث رياض القصبجي كثيرًا حتى سقط على الأرض والدموع تلاحقه، ليشعر بخيبة الأمل والحسرةوكانت تلك آخر مرة يدخل فيها الشاويش عطية بلاتوه، وظل على تلك الحالة لأكثر من عام، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 60 عام.