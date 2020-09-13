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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة في الكويت

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 11:24 ص
الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
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تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الكويتية، من ضبط أول مصنع لتصنيع الأقراص المخدرة في البلاد؛ يديره مواطن خليجي واثنان من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام مواطن خليجي، واثنين من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، بإقامة مصنع لصناعة حبوب (الكبتاجون) المخدرة في منزل المتهم الخليجي بمنطقة الدوحة؛ تمهيدا لترويجها بين أوساط الشباب الكويتي.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، تمت مداهمة المصنع وضبط المذكورين، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، ومصنع متكامل لتصنيعها؛ حيث عثر على مكبس خاص بتصنيع الأقراص المخدرة، ومواد أولية تستخدم في عملية التصنيع، بالإضافة إلى سلاح ناري وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه عملية الفحص والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وأنهم استوردوا المكبس وأدوات التصنيع من إحدى الدول الآسيوية، وأنهم على دراية كافية بالمواد التي تستخدم بالتصنيع، بعد أن تحصلوا عليها من مواقع متخصصة على شبكة الإنترنت.

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