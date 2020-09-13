ضبط 14 قضية مسطحات مائية بأسوان

تمكن ضباط المسطحات المائية بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة أسوان، اليوم الأحد، من ضبط عدد من المخالفات بمجال المسطحات المائية.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بضبط 14 قضية وهم: 8 محاضر ضد المخالفين لقانون الملاحة النهرية، و4 محاضر ضد المخالفين لقانون حماية البيئة، و2 محضر ضد المخالفين لقانون حماية النيل.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، وكذلك للحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.