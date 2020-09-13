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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم» تواصل استقبال تظلمات الدور الثاني بالثانوية العامة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:19 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، استقبال تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الجاري 2019-2020.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائج امتحانات الدور الثاني، اعتبارًا من الخميس الموافق 10 سبتمبر 2020 وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2020، على أن تبدأ إجراءات الاطلاع بمقرات لجان النظام والمراقبة وفقًا لضوابط الاطلاع التي تمت في الدور الأول للطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية والطلاب الراسبين فقط، أما الطلاب المتقدمين لامتحان الدور الثاني بقواعد وشروط الدور الثاني لايستفيد من تظلمه.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن باب التظلمات مفتوح ومن له حق سوف يحصل عليه، مضيفا أن هناك ضوابط للحصول على زيادة فى التظلمات منها أن يكون الطالب لم يتم تجميع درجة لسؤال بعينة أو خطأ فى رصد الدرجة أو طالب لم يتم تصحيح جزئية معينة، مشيرا الى أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز لعقد امتحان للطلاب الذين تعرضوا لظرف قهري منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين على الأكثر كفرصة ثانية.


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