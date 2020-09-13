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الأحد 13 سبتمبر 2020 الموافق 25 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تخفف «قيود كورونا» خلال أسبوعين

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:25 ص
كوريا الجنوبية كورونا
كوريا الجنوبية كورونا
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قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون يون، إن بلاده قررت تقليل القيود المفروضة على مكافحة الفيروسات في سول وضواحيها خلال الأسبوعين المقبلين حتى تظهر نتائج القيود الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد عن جونج قوله في اجتماع حكومي حول "كوفيد-19" بعد مراجعة شاملة للوضع الحالي وآراء الخبراء - إن الحكومة قررت تغيير مخطط التباعد الاجتماعي لمنطقة العاصمة إلى المستوى 2 لمدة أسبوعين، مع مراعاة الإرهاق الاجتماعي ونتائج إجراءات الحجر الصحي".

لكن جونج حذر من أن عطلة تشوسوك القادمة من المتوقع أن تكون "التحدي الأكبر" ضد جهود مكافحة الفيروس في النصف الثاني من العام، وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية على مستوى البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من 28 سبتمبر.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، فرضت الدولة ما يُعرف باسم مخطط التباعد الاجتماعي من المستوى 2.5 في منطقة سول وضواحيها، التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51.6 مليون نسمة، ما أدى إلى تقييد عمليات المطاعم وسلاسل القهوة والمخابز.

واعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتم وضع منطقة العاصمة تحت قواعد المستوى 2 في نظام المستويات الثلاثة.

وبموجب مخطط المستوى 2، يُسمح للكوريين الجنوبيين بالحفاظ على معظم روتينهم اليومي، لكن التجمعات في الهواء الطلق لأكثر من 100 شخص محظورة. ويُسمح بالفعاليات الرياضية بدون حضور جمهور، كما يُحظر عقد اجتماعات داخلية لـ 50 شخصًا أو أكثر.

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