«الصحة» تبدأ اليوم استقبال طلبات المشاركة فى تجارب لقاحات كورونا
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:24 ص
فاتن خديوى _ سارة سعودىطباعة
تبدأ وزارة الصحة والسكان اليوم، تلقى طلبات المتطوعين للمشاركة فى التجربة السريرية على لقاح فيروس كورونا المستجد، من خلال الموقع الإلكترونى، http:Www.Covactrial.mohp.gov.eg، والذي يحتوي على الشروط الواجب توافرها للمتطوع للمشاركة في التجربة، من خلال 3 مراكز تشمل "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، ومستشفى صدر العباسية ومعهد الكبد".
ويقوم المتطوع من خلال الموقع الإلكتروني بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة مميكنة، ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذى يحتوي على كل البيانات الطبية، وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة، ثم يدخل غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على جميع المعلومات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط تطوع مرضى فيروس كورونا لإجراء التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن من أهم الشروط أن يكون المتطوع يبلغ من العمر 18 عاما فيما فوق، وأن يكون مقيما فى مصر أو معه إقامة سارية إذا كان أجنبيا، وأن يقوم بالتسجيل بأوراق رسمية "البطاقة أو جواز السفر"، ويخضع المتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، كما سيقوم بالتوقيع على استمارة تنويرية قبل البدء في التجارب.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدة عوامل تمنع المتطوع من إجراء التجارب عليه وهى إصابته بأعراض البرد أو الحمى وسيلان الأنف خلال 14 يوما قبل بدء التجربة، بالإضافة إلى الإصابة بالحساسية تجاه أحد أنواع الأدوية أو الإصابة بالصرع والإصابة بأمراض حادة مثل الربو أو أمراض القلب أو الكبد أو الكلي.
ولفتت الوزارة إلى أن تلقي المتبرع لأي أدوية مثبطة للمناعة تحول بينه وبين أن يكون متطوعا، والتعرض لضغط الدم خلال ثلاثة أشهر قبل التطعيم، والسيدات الحوامل أو الراغبات في الحمل خلال فترة التجربة.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين جرى ثبات فعاليتهما في المراحل الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.
وأوضحت أن أكثر من 135 لقاحًا دخلت في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مشيرة إلى أن الفرق بين المراحل الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة، وأنها تعطي مناعة وتتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.
ويقوم المتطوع من خلال الموقع الإلكتروني بتسجيل البيانات الشخصية والصحية بطريقة مميكنة، ومن ثم يتسلم الملف الخاص بالمتطوع والذى يحتوي على كل البيانات الطبية، وكذلك نموذج للموافقة على مشاركته المستنيرة، ثم يدخل غرفة الاستشارات والتي سيتم فيها توضيح جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية ومتطلباتها ويقوم المتطوع بالتوقيع على نموذج (للموافقة المستنيرة) حال موافقته على المشاركة، وذلك بعد جلسة مع متخصص مدرب لاطلاعه على جميع المعلومات.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط تطوع مرضى فيروس كورونا لإجراء التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن من أهم الشروط أن يكون المتطوع يبلغ من العمر 18 عاما فيما فوق، وأن يكون مقيما فى مصر أو معه إقامة سارية إذا كان أجنبيا، وأن يقوم بالتسجيل بأوراق رسمية "البطاقة أو جواز السفر"، ويخضع المتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، كما سيقوم بالتوقيع على استمارة تنويرية قبل البدء في التجارب.
وأشارت الوزارة إلى أن هناك عدة عوامل تمنع المتطوع من إجراء التجارب عليه وهى إصابته بأعراض البرد أو الحمى وسيلان الأنف خلال 14 يوما قبل بدء التجربة، بالإضافة إلى الإصابة بالحساسية تجاه أحد أنواع الأدوية أو الإصابة بالصرع والإصابة بأمراض حادة مثل الربو أو أمراض القلب أو الكبد أو الكلي.
ولفتت الوزارة إلى أن تلقي المتبرع لأي أدوية مثبطة للمناعة تحول بينه وبين أن يكون متطوعا، والتعرض لضغط الدم خلال ثلاثة أشهر قبل التطعيم، والسيدات الحوامل أو الراغبات في الحمل خلال فترة التجربة.
وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس عن البدء في تجربة لقاحين لفيروس كورونا تجربة مباشرة على المتطوعين جرى ثبات فعاليتهما في المراحل الأولى والثانية والثالثة أيضًا في بعض الدول التي أجرت التجارب السريرية.
وأوضحت أن أكثر من 135 لقاحًا دخلت في التجارب السريرية و7 منها فقط وصلت للمرحلة الثالثة، مشيرة إلى أن الفرق بين المراحل الأولى والثانية والثالثة، أن المرحلة الثالثة تثبت أمان العقار وجرعته المناسبة، وأنها تعطي مناعة وتتم تجربته على عدد أكثر من المتطوعين.