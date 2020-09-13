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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الغرف التجارية»: «ما يغلاش عليك» حركت السوق بصورة جيدة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 10:14 ص
المهندس متى بشاي
المهندس متى بشاي
دعاء أبو العزم
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قال المهندس متى بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين إن مبادرة "ما يغلاش عليك" حركت السوق بشكل جيد منذ انطلاقها يوليو الماضي وحتى الآن، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد المبيعات مزيدا من الارتفاع مع موسم المدارس.

وأضاف "بشاي" - في بيان صحفي اليوم - أن وزارة المالية المسئول الأول عن المبادرة أتاحت تيسيرات جديدة على المبادرة تتمثل في أنه إذا كانت الخصومات المقررة من التجار والمُصنعين للمواطنين أكثر من 15% لأي سلعة ستدعم الخزانة العامة للدولة أصحاب البطاقات التموينية بخصم 14% بدلًا من 10%، وإذا كانت تخفيضات التجار والمُصنعين للسلعة تساوي أو أقل من 15% سيكون "دعم الخزانة العامة" لأصحاب البطاقات التموينية خصمًا بمقدار 10%.

كما أن وزير المالية ينسق مع وزارة التموين للسماح لأصحاب البطاقات التموينية بالاستفادة من المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من الدعم الشهري للسلع التموينية، بإضافتها إلى رصيدهم بمبادرة "مايغلاش عليك" بدءًا من هذا الشهر.

وأشار إلى أن القطاعات المستهدفة من المبادرة هي القطاعات التي تعتمد على السلع المعمرة والاستهلاكية، وتعمل في قطاعات الأدوات المنزلية والكهربائية والأجهزة المنزلية والأدوات الصحية، لافتا الى ان المشاركة فى المبادرة تستهدف تنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي.

ولفت إلى أن احتياج السوق لمثل هذه المبادرة المهمة لا يقل أهمية عن احتياج المواطن لها، كونها مبادرة مهمة لمساندة المواطن وتنشيط السوق ودعم الاقتصاد، ولذلك نبحث دائمًا عن سبل إنجاحها ومن بين هذه السبل توضيح أهمية هذه المبادرة لمنتسبي الغرف التجارية والتنسيق مع الجهات المعنية للإجابة عن كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تزيد من المشاركين في المبادرة التي جاءت في وقت مهم ومناسب للغاية.

وزار المنصة الإلكترونية للمبادرة أكثر من 7 ملايين فرد، بينما تجاوز عدد مشاهدات المنشورات الخاصة بالمبادرة بمواقع التواصل الاجتماعي 83 مليون مشاهدة لأكثر من 18 مليون فرد، وأعلنت وزارة المالية أن المبادرة الرئاسية تصل الخصومات فيها إلى 20%، إضافة إلى دعم كل فرد بالبطاقات التموينية بمبلغ 200 جنيه، بحد أقصى ألف جنيه، للبطاقة بتكلفة إجمالية 12.25 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

ويمكن للمواطنين شراء السلع والمنتجات إلكترونيًا من خلال موقع المبادرة MOBADRA.GOV.EG، والتعرف على أسماء وعناوين التجار، والبالغ عددهم نحو 1631 محلًا وتاجرًا، موزعين على مختلف المحافظات.

وتضمن الموقع الإلكتروني للمبادرة دليلًا شاملًا عن المصانع والشركات والمعارض التجارية المشاركة وكل المنتجات المعروضة، التي تم تصنيفها ما بين أجهزة كهربائية مثل الغسالات والثلاجات والتليفزيونات والسخانات، والأجهزة الإلكترونية مثل الموبايلات والتابلت، والمنتجات الكهربائية.

كما شملت مستلزمات المنزل مثل الأثاث وأدوات المطبخ والمائدة، والسيراميك والرخام والجرانيت، ومنتجات السجاد اليدوي والصناعات الحرفية، والمنتجات البلاستيكية ومصانع الملابس الجاهزة والمفروشات والأحذية.

ويتيح الموقع للشركات والمصانع، إنشاء موقع إلكتروني خاص بالشركة على المنصة وإضافة منتجاته، كما يسمح له بزيادة وتنمية أرباحه من خلال البيع المباشر والجملة للمشترين، ويتم تحويل القيمة على حساب الشركة البنكي، كما يُسمح بإضافة منتجات جديدة خلال فترة المبادرة وإضافة شركات جديدة بشرط ألا يقل نسبة المكون المحلي عن 25%.

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