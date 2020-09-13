ضبط 4 عاطلين بـ100 جرام حشيش وكيلو بانجو في أسوان

تمكن ضباط مديرية الأمن بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من القبض على 4 عاطلين، خلال حملة أمنية وبحوزتهم كميات من المخدرات والأسلحة.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد القبض على 4 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 1.620 كيلو جرام، و100 جرام حشيش، وتحرر المحضر اللازم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.يأتي ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان، بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها، وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.