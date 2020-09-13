تأكيدًا لـ«الدستور».. الملا يتفقد خط «السخنة-التبين» ويكشف خطة التأمين





وأوضح الملا، أن هذا المشروع هو أحد أهم المشروعات الجديدة التي تم إنشاؤها للتوسع في شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بهدف نقل إمداداتها من منطقة السخنة إلى محافظات الصعيد مباشرة لأول مرة، بالإضافة إلى تغذية مناطق الاستهلاك بالقاهرة الكبرى، وليمثل نقطة هامة من نقاط الربط والتكامل بين كافة عناصر منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية، حيث يربط الموانئ البترولية الحديثة بمنطقة السخنة بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن التوسع فى خطوط النقل يزيد من القدرة على المناورة في نقل الإمدادات بكفاءة لمناطق الاستهلاك ويسهم في زيادة الأمان والسلامة بالحد من النقل البري للمنتجات البترولية بالناقلات على الطرق.



تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع خط "السخنة-التبين" الجديد لنقل المنتجات البترولية، والذي أنشئ بطول 115 كيلومتر وبتكلفة 920 مليون جنيه، في إطار التوسعات المستمرة في الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية، في إطار الجولة الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية بمنطقة السخنة.وأوضح الملا، أن هذا المشروع هو أحد أهم المشروعات الجديدة التي تم إنشاؤها للتوسع في شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بهدف نقل إمداداتها من منطقة السخنة إلى محافظات الصعيد مباشرة لأول مرة، بالإضافة إلى تغذية مناطق الاستهلاك بالقاهرة الكبرى، وليمثل نقطة هامة من نقاط الربط والتكامل بين كافة عناصر منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية، حيث يربط الموانئ البترولية الحديثة بمنطقة السخنة بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية، لافتًا إلى أن التوسع فى خطوط النقل يزيد من القدرة على المناورة في نقل الإمدادات بكفاءة لمناطق الاستهلاك ويسهم في زيادة الأمان والسلامة بالحد من النقل البري للمنتجات البترولية بالناقلات على الطرق.

وزير البترول





ويعظم المشروع من الدور المحوري لموانىء السخنة في استلام المنتجات البترولية ونقلها إلى القاهرة الكبري والتبين ومحافظات الصعيد، ويتميز بمعدل تدفيع للإمدادات يعد الأعلى بين خطوط الشبكة بما يعادل ٢٠ ألف طن يوميًا، وتم تزويده بأحدث الوسائل للحماية والكشف عن التعديات من خلال إقامة كابل ألياف ضوئية على مسار الخط لنقل المعلومات والبيانات فى ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية باستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة للإسراع بمعدلات التنفيذ وزيادة كفاءة المشروعات، وقد قامت شركة "بتروجت" بأعمال التنفيذ في إطار تعظيم المكون المحلي في تنفيذ المشروعات البترولية.



وحرص الملا على تفقد أعمال التوسعات الجديدة في البنية التحتية للشبكة لمواكبة التوسعات والمشروعات البترولية بمنطقة السخنة، حيث تفقد أعمال إقامة مشروع محطة تخزين وتدفيع المنتجات البترولية بالسخنة التابعة لشركة أنابيب البترول والتي تنفذها شركة "بتروجت"، حيث استمع إلى شرح من المهندس عماد عبدالقادر، رئيس الشركة، والذي أوضح أنه يجري حاليًا إقامة توسعات محطة تدفيع السخنة بتكلفة استثمارية 730 مليون جنيه وتضم 4 مستودعات تخزين وطلمبات التدفيع والمرافق اللازمة للتشغيل ومستودعات إطفاء، علاوة على إقامة مركز التحكم التبادلي لنظامي "سكادا" و"إل دي إس" لإدارة الشبكة القومية لخطوط الأنابيب بالمنطقة وربطه مع المركز الرئيسي بمسطرد، مشيرًا إلى منطقة العمل الجديدة لإدارة مشروعات الأنابيب بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر، والتي تم إنشاؤها مؤخرًا بقرار من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمواكبة التوسع المستمر في المنطقة. ووجه الملا خلال جولته بتكثيف وسائل وإجراءات حماية وتأمين الخطوط والاستعانة بالأنظمة التكنولوجية الحديثة ذات الدور الفعال في تحقيق هذا الهدف ورفع كفاءة تأمين الخطوط، خاصة وأن جزءًا منها يمتد لمسافات كبيرة في مناطق مترامية الأطراف وغير مأهولة.ويعظم المشروع من الدور المحوري لموانىء السخنة في استلام المنتجات البترولية ونقلها إلى القاهرة الكبري والتبين ومحافظات الصعيد، ويتميز بمعدل تدفيع للإمدادات يعد الأعلى بين خطوط الشبكة بما يعادل ٢٠ ألف طن يوميًا، وتم تزويده بأحدث الوسائل للحماية والكشف عن التعديات من خلال إقامة كابل ألياف ضوئية على مسار الخط لنقل المعلومات والبيانات فى ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات وزارة البترول والثروة المعدنية باستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة للإسراع بمعدلات التنفيذ وزيادة كفاءة المشروعات، وقد قامت شركة "بتروجت" بأعمال التنفيذ في إطار تعظيم المكون المحلي في تنفيذ المشروعات البترولية.وحرص الملا على تفقد أعمال التوسعات الجديدة في البنية التحتية للشبكة لمواكبة التوسعات والمشروعات البترولية بمنطقة السخنة، حيث تفقد أعمال إقامة مشروع محطة تخزين وتدفيع المنتجات البترولية بالسخنة التابعة لشركة أنابيب البترول والتي تنفذها شركة "بتروجت"، حيث استمع إلى شرح من المهندس عماد عبدالقادر، رئيس الشركة، والذي أوضح أنه يجري حاليًا إقامة توسعات محطة تدفيع السخنة بتكلفة استثمارية 730 مليون جنيه وتضم 4 مستودعات تخزين وطلمبات التدفيع والمرافق اللازمة للتشغيل ومستودعات إطفاء، علاوة على إقامة مركز التحكم التبادلي لنظامي "سكادا" و"إل دي إس" لإدارة الشبكة القومية لخطوط الأنابيب بالمنطقة وربطه مع المركز الرئيسي بمسطرد، مشيرًا إلى منطقة العمل الجديدة لإدارة مشروعات الأنابيب بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر، والتي تم إنشاؤها مؤخرًا بقرار من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمواكبة التوسع المستمر في المنطقة.

وزير البترول